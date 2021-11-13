القوى العاملة تنجح فى الحصول على 43 ألف جنيه مستحقات ممرضة بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على مستحقات "وفاء. ع. أ. أ" ممرضة مصرية، كانت تعمل لدى إحدى مستشفيات المدينة المنورة، بلغت إجماليها 10 آلاف و420 ريالا سعوديا أى ما يوازى 43 ألفا و659 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات الممرضة المذكور لدى مستشفى المدينة الوطنى بالمدينة المنورة وديا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع مستشفى المدينة الوطنى، وتم الحصول على مستحقات الممرضة "وفاء. ع. أ. أ" وبلغت 10420 ريال مكافأة عن العمل ساعات إضافية أثناء فترة ضغط كورونا العام الماضى، وذلك بحولة محلية من مستشفى المدينة الوطنى، وقد قامت الممرضة بنقل كفالتها بإحدى مستشفيات جده.

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