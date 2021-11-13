الرى: تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3189 كيلو متر بمختلف المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه تم توفير الاعتمادات المالية لترع بأطوال 1958 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9717 كيلو متر.

كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلو متر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 29 كيلو متر، وجارى العمل فى باقى الأطوال.