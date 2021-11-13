وزير النقل: دخول برج إشارات بنها وقويسنا وسندنهور إلى الخدمة بإجمالى 8 كم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان فى العالم)، وبدخول تلك المنطقة يكون 178 كم دخلوا الخدمة من إجمالى 208 كم.



وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسى و15 برج ثانوى و80 مزلقان) وتم حتى الآن دخول عدد 15 برج رئيسى الخدمة وهم (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاى البارود –دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدى جابر-شبرا – التوضيب - بنها) و13 برج ثانوية و 69 مزلقان، لافتا إلى أن برج إشارات بنها يتحكم فى عدد 78 سيمافور ضوئى وعدد 70 موتور تحويلة.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالى أطوال 1900كم بتكلفة 50 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر نهو المشروع فى نهاية ديسمبر 2021.

جاء ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية، لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.