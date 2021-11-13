/660965/بعد-قليل-أولى-جلسات-الفنان-شادي-خلف-لاتهامه-بهتك-عرض-7-فتيات

تشهد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أولى جلسات الفنان شادي خلف لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

تفاصيل القضية

والجدير بالذكر أن المتهم في القضية هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستيديو ذات، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

هتك عرض 7فتيات والتحرش

ووجهت النيابة إلي الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

حيث أن هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضمهما لبعض ممسكا إياها من جسدها ، منطقة البطن، خلال حال كونه متولي متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «م. ع. م»، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها. وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

ورش التمثيل

كما هتك عرض المجني عليها «ه. ط. س»، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «ه. خ. أ»، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وهتك عرض المجني عليها «م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها، ملامسا لموطن عفتها، فرجها، بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.