/660967/نورا-علي-كلمة-الرئيس-السيسى-أمام-مؤتمر-باريس-الدولى-تاريخية-وحملت-رسائل-هامة-للشعب-الليبى-الشقيق

‏أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر باريس الدولي اليوم حول ليبيا تاريخية وحملت رسائل هامة للشعب الليبى الشقيق ، قائلاً سيادته ، ستجدون في مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها دعماً لأمنكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل ، ولا يمكن لليبيا أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود إلا بالتعامل الجاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها ، كما خاطب سيادته شعب ليبيا الشقيق : يا أحفاد عمر المختار لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب على كلمة الرئئيس فى مؤتمر باريس

مؤتمر باريس الدولي

وأضافت النائبة نورا على، رئيس سياحة النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر باريس الدولى هامة للغاية وتؤكد قوة دور مصر المحوري وتأثيرها الإقليمي والدولي وحرصها على دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل ، مضيفة أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهود كبيرة للتنسيق مع كافة الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية في سبيل إحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا وكذلك الاحترام الكامل لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية لأن استقرار ليبيا هو استقرار للمنطقة كلها .

العلاقات المصرية الليبية

وثمنت النائبة نورا على سلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش المؤتمر مع رؤساء الدول والحكومات ، وكبار المسئولين بالحكومة الفرنسية للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، والتي تعكس مكانة مصر الدولية ودورها المحورى وحرص كل الأطراف على وجود علاقات قوية مع مصر، لما لها من ثقل ووزن بالمنطقة، ودورها الكبير في حفظ أمن وحل المشكلات في المنطقة، بالإضافة للتجربة المصرية في النمو والتعافي والاستقرار.