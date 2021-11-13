/660968/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-شقة-في-شارع-التحرير-بالجيزة

إندلع حريق هائل داخل شقة بشارع التحرير بجوار محطة مترو البحوث بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، وتجري قوات الحماية المدنية، محاولات للسيطرة علي النيران، دون وقوع خسائر بشرية، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق شقة سكنية في شارع التحرير بالجيزة

الدفع بـ 3 سيارات

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها إندلاع حريق داخل شقة في شارع التحرير، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة وجار عملية السيطرة علي النيران وإخمادها.

وفي سياق أخر أصيب طفلان في حريق هائل إندلع داخل شقة سكنية، بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، مفادها بلاغا يفيد بإندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بـ3 سيارات إطفاء

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمكان الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه إصابة طفلين وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية أن تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز سبب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.