/660970/تركي--آل-الشيخ-يعلن-100-تذكرة-مجانية-لعشاق-الحفلات-الكورية
أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن توزيع 100 تذكرة مجانية للحفلات الكورية المقامة بالسعودية خلال الفترة المقبلة مصممة خصيصا لزبائن مطعم “جيجي”.
دوت الخليج يرصد تفاصيل الحفلات الكوروية بالسعودية
وكتب تركي أل الشيخ، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لعشاق الحفلات الكورية بنعلن عن الحفلة والفرقة اللي بتجي وتاريخ الحفل وموقعه يوم ١٨ نوفمبر ان شاءالله وبيفوز عدد ١٠٠ شخص بتذاكر مجانية بنوزعها في فترات متباعدة لزباين مطعم جينجي الكوري في البوليفارد بنبدأ يوم الخميس ١٨ نوفمبر”.
حفل موسم الرياض 2021
هذا وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار “تخيل أكثر”، ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 أشهر، تتميز بالتنوع، حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
عبد الحليم حافظ يشارك في فاعليات موسم الرياض 2021
وكانت قررت إدارة فاعليات موسم الرياض التي تنطلق في الفترة بين 1 نوفمبر الجاري حتى 1 أبريل 2022، مشاركة الفنان عبد الحليم حافظ الشهير بـ” العندليب الأسمر” ضمن هذا الموسم وذلك من خلال عرض مسرحية "حبيبي من تكون؟" عن حياته الشخصية.
تولى المخرج خيري بشارة الإشراف على تنفيذ المسرحية، التي يتم عرضها على مسرح تم تصميمه خصيصا لها، لمزجها بين اللقطات الحقيقية والتمثيلية، وصممها فريق من المتخصصين البريطانيين، وعرضت المسرحية في يوم 2 نوفمبر ولمدة ثلاث ساعات، حيث تدور أحداث المسرحية حول سيرة العندليب وقصة بحثه عن حبيبته، ويفتتح العرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في بوليفارد الرياض.
عرض مسرحية أبو العربي بموسم الرياض
ومن المقرر أيضا عرض مسرحية «أبو العربي» بموسم الرياض 2021 يوم 10 ديسمبر المقبل، ثم يعود بعدها لعرض الموسم الثانى للمسرحية بالقاهرة، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "أبو العربي" الشهيرة، ويقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير "هادى الفرماوى"، والذى اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل "فكرى" المحامي، يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربى بتنفيذ المهمة المستحيلة.
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