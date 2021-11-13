وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول المنتدى الإفريقى لريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشؤون الإفريقية، حول فعاليات المنتدى الإفريقى لريادة الأعمال والابتكار، والذى عُقد فى مركز بحوث الإلكترونيات، برئاسة الدكتور شيرين محرم رئيس المعهد، وبحضور الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، ويُشارك فيه فرق من طلاب المدارس والجامعات المصرية بجانب 5 فرق من الدول الإفريقية.





وتهدف فعاليات المنتدى إلى المشاركة الفاعلة للطلاب واكتساب خبرات مُتميزة فى العديد من المجالات، ومنها مساعدة ذوى الهمم والقدرات الخاصة والصحة والزراعة الذكية. شهد المنتدى حضور العديد من رؤساء ونواب الجامعات رؤساء المراكز والهيئات البحثية وممثلى سفراء الدول الإفريقية بدول "غانا وبوركينا فاسو والنيجر وإفريقيا الاستوائية"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الموهوبين والمبتكرين، وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو بناء الإنسان المصرى، وبدعم وبرعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

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