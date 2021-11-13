خلال أكتوبر.. «مشروعك» يوفر 20 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أكتوبر 2021 فى تنفيذ 2500 مشروع بقروض 500 مليون جنيه، ووفرت ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات.





وأشار شعراوى، إلى أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال "مشروعك" بلغت 21,4 مليار لتمويل 183 ألف مشروع استثمارى متنوع، وساهمت المشروعات فى توفير أكثر من 1,2 مليون فرصة عمل، موضحا أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول فى عدد المشروعات بعدد 21 ألف مشروع بقروض تقترب من 2,5 مليار جنيه، ثم محافظة سوهاج 19 ألف مشروع بقروض 2,2 مليار جنيه، والبحيرة 19 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه، والدقهلية 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه، والشرقية 15 ألف مشروع بقروض 2,3 مليار جنيه، وبنى سويف 14 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه .

وشدد على تذليل العقبات أمام الراغبين فى الحصول على قروض من خلال "مشروعك" موجهًا بالالتزام بإجراءات التقديم وتقديم الاستشارات الفنية ودراسات الجدوى والتدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع .

وأشار إلى قيام الوزارة بتدريب ورفع مهارات 1000 موظف من العاملين بمشروعك فى المحافظات من خلال دورات متخصصة مما ساعد فى التعامل الجيد مع الراغبين فى الحصول على قروض وتقديم قيمة مضافة لمشروعاتهم وخلق شبكة من العلاقات مع الأجهزة والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى مبادرة "شغلك فى قريتك" التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وشركة أيادى وتعد نموذجا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذى يحصل على قطعة أرض بحق انتفاع لفترة تصل إلى 25 عاما ويتم زيادة هذه الفترة إذا أثبت المشروعات كفاءتها، وقال إن المبادرة حققت نجاحا ملحوظا فى محافظة القليوبية وتم إنشاء 13 مصنعا على قطع أرضى مملوكة للمحافظة وفرت حوالى 4 آلاف فرصة عمل، وسيتم البدء فى إنشاء 4 مجمعات فى محافظات الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية .

وأضاف أن "مشروعك"، مستمر فى تلقى طلبات الراغبين فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر فى فروع مشروعك البالغ عددها 260 مقرا بجميع المحافظات، وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك فى البنوك الوطنية المشاركة فى مشروعك، تسهيلا على المتقدمين، مؤكدا أن الهدف الرئيسى للمرحلة الحالية من "مشروعك" هو التركيز على جودة المشروعات والخدمات المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات تخدم فئات عديدة من المجتمع .