من خفيفة إلى غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد "نويبع – كاترين - شرم الشيخ – المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر – أسوان – أبوسمبل" على فترات متقطعة.
أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل حبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على "حلايب – شلاتين - مرسى علم - القصير – سفاجا - الغردقة والطرق المؤدية منها إلى جنوب البلاد"، وتزداد فرصة الأمطار مساءً.
كما تنشط الرياح على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
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