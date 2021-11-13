رئيس الوزراء يبدأ زيارته للسويس بلقاء نواب البرلمان

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة السويس، اليوم السبت، بلقاء نواب البرلمان.



جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة السويس، اليوم السبت، بلقاء نواب البرلمان. ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال زيارته للسويس المشروعات الجارى تنفيذها هناك.

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