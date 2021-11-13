صور.. مراسم تدشين كنيسة العذراء والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، بعد تجديدها وذلك فى مناسبة اليوبيل الذهبى لإنشاءها "1971-2021"، بمشاركة تسعة من الآباء الأساقفة.





واستقبل خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، قداسة البابا لدى خروجه من المقر البابوى، بألحان الفرح وسار الموكب أمام قداسته حتى وصوله إلى الكنيسة، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكنيسة.

بدأت بعدها صلوات التدشين التى شملت تدشين المذبح الرئيسى على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى، والمذبح البحرى على اسمى الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والقبلى على أسماء رؤساء الملائكة، إلى جانب أيقونة حضن الآب البانطوكراتور وحامل الأيقونات الأيكونوستاس.

وعقب انتهاء التدشين بدأت صلوات القداس الإلهى، وألقى خلاله قداسة البابا عظة على إنجيل القداس، بعنوان "كنيستنا كنيسة مفرحة".

وقدم قداسته، الشكر لآباء ومجلس الكنيسة ولكل من ساهموا فى أعمال تجديد الكنيسة حتى تمامها.

وعقب صلاة الصلح منح قداسة البابا، القس إسحق أحد كهنة الكنيسة رتبة القمصية.

شارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة، الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.