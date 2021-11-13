إنفوجراف.. استعدادات الإسكان لاستقبال فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى جهود وزارة الإسكان استعدادا لفصل الشتاء:- وشددت الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والدفاع المدنى، والاستعداد الكامل لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة، وضرورة الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحى وتوفير مصادر التيار الكهربائى اللازم لانتظام عملية التشغيل فى حالة هطول الأمطار الغزيرة.

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