صور.. رئيس البرلمان المجرى: مصر حليف قوى لنا فى منطقة الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - التقى محمد الشناوى، سفير مصر لدى المجر، برئيس البرلمان المجرى László Kövér، وتم استعراض تطورات العلاقات البرلمانية بين البلدين، وما تمثله الزيارات البرلمانية رفيعة المستوى من إضافة هامة فى سبيل تعزيز البعد البرلمانى للعلاقات الثنائية، خصوصًا مع ما تشكله أطر التعاون بين البرلمانيين المصرى والمجرى من قناة رئيسية للتواصل تسهم فى التعريف بوجهات النظر حيال القضايا محل الاهتمام وتلعب دوراً فى تعميق الروابط بين الشعبين.





من جانبه أكد رئيس البرلمان المجرى، على تقديره للمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات بين مصر والمجر، لا سيما وأن المجر تنظر لمصر كحليف قوى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى المجر فى أكتوبر 2021 أعطت زخما للعلاقات الثنائية وتفتح الباب أمام تعزيز التعاون على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية. وأكد السفير محمد الشناوى، على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر فى مختلف المجالات، وتطلع مصر لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق على الأصعدة السياسية والبرلمانية فى المحافل الدولية والإقليمية، وكذلك العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، خصوصًا على ضوء رئاسة المجر الحالية لتجمع الفيشجراد الذى يضم كلا من المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا.

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