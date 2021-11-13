القوى العاملة: تحديث بيانات 88.7% من اللجان النقابية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار القرار الذى أصدره مؤخرا الذى قضى بانتهاء تحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى لكافة المنظمات النقابية العمالية أول أمس؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

وتلقى سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، من خلال الإدارة المختصة بالوزارة ما انتهت إليه مديرية القوى العاملة بالإسكندرية من عملية تحديث قواعد البيانات الخاصة بالنقابات العمالية المسجلة بالمحافظة، حيث بلغ عددها 129 نقابة عمالية، فضلا عن 12 نقابة مهنية ليصبح إجمالى اللجان التى حدثت بياناتها 141 لجنة نقابية، بينما لم تتقدم 18 لجنة لتحديث بياناتها بنسبة 88.7% من إجمالى اللجان المسجلة بالمديرية.

من جانبه، قال ياسر سعيد مدير المديرية، إن المديرية قامت مساء الخميس الماضى، برفع وتحديث وتسليم آخر إفادة بعد مراجعتها لنقابة العاملين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك بالتزامن مع نهاية المهلة التى حددها الوزير لتحديث بيانات اللجان النقابية والتى من المتوقع إجراء العملية الانتخابية لها منتصف العام المقبل.

بدورها، أشادت جميع اللجان النقابية بالمجهود المبذول من قبل جميع العاملين بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية الذين شاركوا فى عملية تحديث قواعد البيانات، كما تلقت المديرية العديد من خطابات الشكر للمديرية وجميع العاملين بها تقديرا لجهودهم والتنظيم المتميز الذى شاركت به جميع إدارات المديرية وعلى رأسها إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطنين.