وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فعاليات المنتدى الإفريقي لريادة الأعمال والابتكار

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، حول فعاليات المنتدى الإفريقي لريادة الأعمال والابتكار، والذي عُقد في مركز بحوث الإلكترونيات، برئاسة د. شيرين محرم رئيس المعهد، وبحضور د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ود. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، ويُشارك فيه فرق من طلاب المدارس والجامعات المصرية بجانب 5 فرق من الدول الإفريقية.

وتهدف فعاليات المنتدى إلى المشاركة الفاعلة للطلاب واكتساب خبرات مُتميزة في العديد من المجالات، ومنها مساعدة ذوي الهمم والقدرات الخاصة والصحة والزراعة الذكية.

شهد المنتدى حضور العديد من رؤساء ونواب الجامعات رؤساء المراكز والهيئات البحثية وممثلي سفراء الدول الإفريقية بدول (غانا وبوركينا فاسو والنيجر وإفريقيا الاستوائية)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الموهوبين والمبتكرين، وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو بناء الإنسان المصري، وبدعم وبرعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.