مدبولى يبدأ زيارته لمحافظة السويس بلقاء نواب البرلمان

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى محافظة السويس لتفقد عدد من مشروعات المحافظة.

ويتفقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم السبت، عددا من المشروعات بمحافظة السويس يرافقه عدد من الوزراء.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها رئيس الوزراء لعدد من المحافظات لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد أول أمس الخميس مشروعات بمحافظة الوادي الجديد؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، يرافقه كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة الوادي الجديد، بالتأكيد أن هذه الزيارة، والتي تأتي في إطار تفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة لدفع العمل بها، جاءت عقب نجاح محافظة الوادي الجديد في الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة الخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تأتي هذه الزيارة عقب نجاح مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، التي يدعمها مجلس الوزراء.