رئيس الوزراء يستهل زيارته لمحافظة السويس بلقاء أعضاء البرلمان

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء زيارته لمحافظة السويس بعقد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والمسئولين التنفيذيين لمتابعة مطالب المحافظة والأهالى. ويتفقد رئيس الوزراء خلال جولته عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء. يأتى ذلك فى إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها رئيس الوزراء لعدد من المحافظات لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية.

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