«أجواء خريفية» ودرجة الحرارة فى أسوان 33

حالة الطقس اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات وذلك لتحديد الأوقات الأنسب للخروج ونوعية الملابس.

دوت الخليج

درجات الحرارة فى المحافظات

وكانت محافظة أسوان قد شهدت أمس، انخفاض حاد فى درجات الحرارة وتساقط ثلوج على مناطق متفرقة من المحافظة الأمر الذى أدى إلى سقوط أشجار على السيارت، كما خرجت العديد من الزواحف إلى الطرق والأماكن السكنية.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تسود أجواء خريفية على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة فى محافظات الجمهورية

ونرصد فى التقرير التالي ما جاء بشأن درجات الحرارة فى المحافظات المختلفة، وإليكم التفاصيل:-

من المتوقع أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة العظمي 27، بينما من المتوقع أن تكون الصغرى 17. وإليكم درجات الحرارة فى باقي المحافظات:-

درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 26، والصغرى 18.

درجة الحرارة على أسوان: العظمى 33 درجة و20 للصغرى.

درجة الحرارة على قنا: العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

درجة الحرارة على شرم الشيخ: العظمى 29، والصغرى 22.

درجة الحرارة على الغردقة: العظمى 29، والصغرى 21.

درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 31 والصغرى 18.

درجة الحرارة على سوهاج العظمى 29، والصغرى 17.