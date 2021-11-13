/660973/مرثا-محروش-كلمة-السيسي-فى-مؤتمر-باريس-دليل-علي-قرائته-للأوضاع-في-ليبيا-علي-أرض-الواقع

أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي للشعب اللييبي اثناء كلمتة الرسمية في مؤتمر دعم ليبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة أنها دليل علي قراءة الرئيس السيسي للأوضاع في ليبيا علي أرض الواقع بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية للأطراف المتداخله و إضافة إلى النوايا السيئة لبعض الدول الإقليمية التي تعتقد انها قد تستغل الفوضى في أرض الدولة الليبية الصديقة لتهديد المصالح المصرية او تهديد مصر شرقا.

دوت الخليج يرصد تعليق مرثا محروس بشأن كلمة الرئيس السيسي حول الاوضاع فى ليبيا

الأوضاع فى ليبيا

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطابه الموجه للشعب الليبي بشكل مباشر واستدعاء اسم الزعيم الخالد عمر المختار والذي كانت مصر خير معين له في كفاحه ضد الاحتلال هو رسالة رمزية من الرئيس لشعب ليبيا ان مصر تدعم الشعب الليبي غير طامعة في ثرواته ولا التدخل في اموره و تأكيد السيد الرئيس ان مصر دوما وابدا ستدعم الشعب الليبي وتقدم له يد العون في كل الأوقات وجاء تحذير الرئيس للقوه الدولية والإقليمية التي تحرك بعض الجماعات التابعة لها في ليبيا لمنع اجراء انتخابات عامة ورئاسية و ذلك لعلمها انها ستأتي بالضرر علي تواجدها الغير شرعي طبقا لقرارات سابقة من مجلس الامن.

المجتمع الدولي

وأشارت مرثا محروس، عضو مجلس النواب إلى أن مصر والمجتمع الدولي لن يسمحوا باستمرار تلك الأوضاع الغير سليمة وان مصر تؤكد ان اخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هو امر واجب علي المجتمع الدولي تنفيذه، مضيفة أن كلمة الرئيس السيسي في كل المؤتمرات عن ليبيا لم تتغير و هو حرص مصر علي دعم أي عملية تفاوضيه بين الأطراف المتنازع بينها مع دعمها الكامل للجيش الليبي و تنسيق المواقف الأمنية معه.