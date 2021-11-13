أحمد السقا لـ شيكابالا: «جمهور الأهلي بيحبك وهدفك بمرمى الشناوي لن أنساه»...فيديو

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وجه الفنان أحمد السقا رسالة قوية للاعب كرة القدم الشهير محمود عبد الرازق شيكابالا، على هامش حديثه عن احترافه الكرة قبل لجوء للتمثيل خلال برنامج «حبل سري» المذاع عبر قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد رسالة أحمد السقا لـ شيكابلا وسر ابتعاد الأول عن كرة القديم

تحدث السقا في البداية عن احترافه لكرة القدم، مشرا إلى أنه لعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي تحت قيادة كابتن إبراهيم عبد الصمد، ثم انتقل لنادي الزمالك مع كابتن محمد صلاح وسمير محمد علي، فضلا عن انضمامه لنادي الصيد، موضحا أنه ابتعد عن كرة القدم بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

رسالة أحمد السقا لـ شيكابالا

وقال أحمد السقا عن شيكابالا: “أنا بحبه، وبقوله ان الناس كلها بتحبك سواء جمهور الأهلي أو الزمالك، وكل الحجات اللي بتحصل دي بتخرجه تركيزه وبتشتته، وجمهور الأهلي محترم ومثقف وعلى أعلى درجات الوعي وأكيد بيحترم لعيب زي محمود عبد الرازق شيكابالا”.

وأضاف: “"جمهور الزمالك بيحب شيكابالا وبيحب برضه أفشة ومحمد شريف.. دي لاعيبة محدش يختلف عليها".

وأشار إلى أنّ هدف شيكابالا في مرمى محمد الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي هدف لا ينساه، فيما وصف أفشة بأنّه "لاعب فلتة".

أحمد السقا يكشف حقيقة اعتذاره عن فيلم الكنز بسبب محمد رمضان

وكشف النجم أحمد السقا عن حقيقة اعتذاره عن فيلم «الكنز» بسبب الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بذلك الأمر بينما أسباب تتعلق بالسيناريو.

قال السقا خلال استضافته ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسما إبراهيم: "اعتذرت عن الفيلم قبل وجود محمد رمضان بسبب تغيرات في السيناريو، والدور بعد كده راح لمحمد سعد».

و تحدث السقا لأول مرة عن أزمة خلافه مع الفنانة مها أحمد، ورد على الانتقادات التي توجهت إلى مسلسل «نسل الأغراب».

وكشف السقا لـ «حبر سري» كواليس الأزمات الشخصية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ومدى تأثير رحيل والده ووالد زوجته على استقرار مشواره الفني.

برنامج حبر سري

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يومي الخميس والجمعة على القاهرة والناس في الحادية عشرة مساء، تحت شعار «هتشوف النجوم في عز الضهر» ويستضيف في حلقاته المقبلة عددًا من الفنانين من بينهم أصالة وحسن الرداد وأحمد فهمي ونيكول سابا.