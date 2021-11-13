بحضور قيادات المحافظة..أمين «حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقر جديد بروض الفرج

/660976/بحضور-قيادات-المحافظةامين-حماة-الوطن-بالقاهرة-يفتتح-مقر-جديد-بروض-الفرج

افتتح اللواء ايهاب هلال أمين عام حزب حماه الوطن بمحافظة القاهرة مقر امانة الحزب بمنطقة روض الفرج، وحضر الافتتاح المستشار أيمن عامر آمين تنظيم العاصمة،وفؤاد اللواء رئيس قطاع شمال القاهرة، والمهندس حسام شريف أمين الصناعات، وباسم عكاشة مساعد امين التنظيم، والمهندس محمد منصور مساعدة أمين التنظيم ،وعاطف حسان امين مدينه نصر، بالاضافه لحضور كبير من القيادات السياسيه والشعبيه بالقاهرة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح حماة الوطن مقر روض الفرج

حزب حماة الوطن

من جانبه، أكد اللواء ايهاب هلال امين عام حزب حماه الوطن بمحافظة القاهرة أن تواجده ليس بصفته امين عام القاهرة فقط بل بتكليف من قيادات الحزب الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب و اللواء طارق نصير الامين العام للحزب و الدكتور احمد العطيفي امين التنظيم بالحزب.

الامانات الفرعية لحزب حماة الوطن بالقاهرة

وأشار اللواء ايهاب أن افتتاح مقر الحزب بمنطقه روض الفرج ، يأتي تحقيقا لأهداف الحزب الساعية إلى الانتشار الجماهيرى وثقة الشارع المصرى فى الحزب و من منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهل المنطقة، لافتًا إلى أن افتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفعاليات سوف تتم مشاركة أبناء روض الفرج بها مستقبلً و أضاف اللواء هلال في حديث مع ابناء روض الفرج أن الحزب يعمل مع كل مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري دون النظر الي اي استحقاقات انتخابية قادمة.

وأشاد اللواء ايهاب هلال بالجهد المبذول من امين امانه روض الفرج و كل أعضاء الامانه وأثني علي روح الحب و التكاتف بين الأعضاء.

وأكد المستشار ايمن عامر امين التنظيم بالقاهرة فى كلمته الى أن الحزب يعمل بكامل طاقته على اختار كواد تنظيمه قادرة علي تلبيه احتياجات المواطن بالإضافة الي اختيار امناء الحزب على مستوى الاقسام وامنانات النوعيه .

وأضاف عامر أن الحياة السياسية تشهد إثراء كبيرًا، وأن الحزب خلال الفترة القادمة يسعى لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر.