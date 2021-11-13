بحضور قيادات المحافظة..أمين «حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقر جديد بروض الفرج

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/660976/بحضور-قيادات-المحافظةامين-حماة-الوطن-بالقاهرة-يفتتح-مقر-جديد-بروض-الفرج
افتتح اللواء ايهاب هلال أمين عام حزب حماه الوطن بمحافظة القاهرة مقر امانة الحزب بمنطقة روض الفرج، وحضر الافتتاح المستشار أيمن عامر آمين تنظيم العاصمة،وفؤاد اللواء رئيس قطاع شمال القاهرة، والمهندس حسام شريف أمين الصناعات، وباسم عكاشة مساعد امين التنظيم، والمهندس محمد منصور مساعدة أمين التنظيم ،وعاطف حسان امين مدينه نصر، بالاضافه لحضور كبير من القيادات السياسيه والشعبيه بالقاهرة .
دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح حماة الوطن مقر روض الفرج
حزب حماة الوطن
من جانبه، أكد اللواء ايهاب هلال امين عام حزب حماه الوطن بمحافظة القاهرة أن تواجده ليس بصفته امين عام القاهرة فقط بل بتكليف من قيادات الحزب الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب و اللواء طارق نصير الامين العام للحزب و الدكتور احمد العطيفي امين التنظيم بالحزب.
الامانات الفرعية لحزب حماة الوطن بالقاهرة
وأشار اللواء ايهاب أن افتتاح مقر الحزب بمنطقه روض الفرج ، يأتي تحقيقا لأهداف الحزب الساعية إلى الانتشار الجماهيرى وثقة الشارع المصرى فى الحزب و من منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهل المنطقة، لافتًا إلى أن افتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفعاليات سوف تتم مشاركة أبناء روض الفرج بها مستقبلً و أضاف اللواء هلال في حديث مع ابناء روض الفرج أن الحزب يعمل مع كل مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري دون النظر الي اي استحقاقات انتخابية قادمة.
وأشاد اللواء ايهاب هلال بالجهد المبذول من امين امانه روض الفرج و كل أعضاء الامانه وأثني علي روح الحب و التكاتف بين الأعضاء.
وأكد المستشار ايمن عامر امين التنظيم بالقاهرة فى كلمته الى أن الحزب يعمل بكامل طاقته على اختار كواد تنظيمه قادرة علي تلبيه احتياجات المواطن بالإضافة الي اختيار امناء الحزب على مستوى الاقسام وامنانات النوعيه .
وأضاف عامر أن الحياة السياسية تشهد إثراء كبيرًا، وأن الحزب خلال الفترة القادمة يسعى لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر.
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