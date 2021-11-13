أخبار مصرية

بحضور قيادات المحافظة..أمين «حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقر جديد بروض الفرج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

/660976/بحضور-قيادات-المحافظةامين-حماة-الوطن-بالقاهرة-يفتتح-مقر-جديد-بروض-الفرج

افتتح اللواء ايهاب هلال أمين عام حزب حماه الوطن بمحافظة القاهرة مقر امانة الحزب بمنطقة روض الفرج، وحضر الافتتاح المستشار أيمن عامر آمين تنظيم العاصمة،وفؤاد اللواء رئيس قطاع شمال القاهرة، والمهندس حسام شريف أمين الصناعات،  وباسم عكاشة مساعد امين التنظيم، والمهندس محمد منصور مساعدة أمين التنظيم ،وعاطف حسان امين مدينه نصر،  بالاضافه لحضور كبير من القيادات السياسيه والشعبيه بالقاهرة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح حماة الوطن مقر روض الفرج 

349e2450fa.jpg

 

 

حزب حماة الوطن 

من جانبه، أكد اللواء ايهاب هلال امين عام حزب حماه الوطن بمحافظة القاهرة  أن تواجده ليس بصفته امين عام القاهرة فقط بل بتكليف من قيادات الحزب الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب و اللواء طارق نصير الامين العام للحزب و الدكتور احمد العطيفي امين التنظيم بالحزب.

88d1cb37eb.jpg

 

 

الامانات الفرعية لحزب حماة الوطن بالقاهرة 

وأشار اللواء ايهاب أن افتتاح مقر الحزب بمنطقه روض الفرج ، يأتي تحقيقا لأهداف الحزب الساعية إلى الانتشار الجماهيرى وثقة الشارع المصرى فى الحزب و من منطلق دعم الحزب للمشاركة السياسية والمجتعية لجميع أهل المنطقة، لافتًا إلى أن افتتاح المقر هو مجرد بداية لأنشطة وفعاليات سوف تتم مشاركة أبناء روض الفرج بها مستقبلً و أضاف اللواء هلال في حديث مع ابناء روض الفرج أن الحزب يعمل مع كل مؤسسات الدولة و منظمات  المجتمع المدني لخدمة المواطن المصري دون النظر الي اي استحقاقات انتخابية قادمة.

7ffe2958ce.jpg

 

 

وأشاد اللواء ايهاب هلال بالجهد المبذول من امين امانه روض الفرج و كل أعضاء الامانه وأثني علي روح الحب و التكاتف بين الأعضاء.

595471f4aa.jpg

 

 

وأكد المستشار ايمن عامر امين التنظيم بالقاهرة فى كلمته الى أن الحزب يعمل بكامل طاقته على اختار كواد تنظيمه قادرة علي تلبيه احتياجات المواطن بالإضافة الي  اختيار امناء الحزب على مستوى الاقسام وامنانات النوعيه .

وأضاف عامر  أن الحياة السياسية تشهد إثراء كبيرًا، وأن الحزب خلال الفترة القادمة يسعى لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور قيادات المحافظة..أمين «حماة الوطن» بالقاهرة يفتتح مقر جديد بروض الفرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا