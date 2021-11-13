/660977/مصطفى-الشربيني-نتائج-مؤتمر-جلسكو-COP26-مازالت-معلقة-والمفاوضات-مستمرة

قال الكتور مصطفي الشربيني عضو لجنة بناء القدرات لاتفاقية باريس بالأمم المتحدة عن الاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، أنه نتائج مؤتمر جلسكو COP26 مازالت القضايا الخلفية معلقة وان المفاوضات مستمرة، لافتا إلى أنه ومن المتوقع صدور نصوص جديدة في الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم السبت 13 نوفمبر ، وسيتم إجراء تقييم غير رسمي في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق على أقرب تقدير.

دوت الخليج يرصد تعليق مصطفى شريني بشأن قمة جلاسكو للمناخ

قمة جلاسكو

وأضاف الشربيني أنه خلال جلسة تقييم غير رسمية، طلب رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ألوك شارما من البلدان تقديم حلول للعديد من القضايا المعلقة. أظهرت بيانات الدول وجهات نظر متباينة حول قرارات التغطية الشاملة، إضافة إلى التمويل ، بما في ذلك هدف التمويل الجماعي الكمي الجديد والتمويل طويل الأجل.

اتفاقية باريس للمناخ

وأشار الدكتور مصطفى الشربيني، أن هناك مناقشات معقدة جارية، فعلى سبيل المثال ، تتضمن المناقشات حول آليات المادة 6 خلافات حول ما إذا كان سيتم السماح للبلدان بنقل أرصدة الكربون من حقبة ما قبل اتفاقية باريس لتطبيقها على أهدافها في باريس أو إلى أي مدى، تتميز هذه المناقشات أيضًا بمناقشات حول توفير حصة من عائدات المعاملات لصندوق التكيف ، وحماية حقوق الشعوب الأصلية.

وأشار الشربيني إلى الإلغاء التدريجي لجميع أشكال دعم الوقود الأحفوري، أو دعم الوقود الأحفوري "غير الفعال"، وكيفية تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف ودعم البلدان النامية باعتبارها ركائز الطموح وضرورة "الحفاظ على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة"، إضافة إلى كيفية دعم الخسائر والأضرار من خلال مرفق فني، أو من خلال آليات دعم مباشر أكثر.

واوضح، تعد هذه المفاوضات مجموعة معقدة من القضايا التي يجب حلها في حزمة ، ومن الواضح أن القرارات النهائية ستتطلب مزيدًا من الوقت وقد تحسم تلك القضايا بشكل نهائي في قمة COP27 في مصر والتي سوف تقام بداية من ٧ نوفمبر وحتي ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ في شرم الشيخ.