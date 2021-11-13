/660981/حامل-من-والدها-كواليس-اغتصاب-أب-لأبنته-القاصر-في-حلوان

شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية وهي هتك عرض واغتصاب أب لأبنته، نجحتت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض علي عامل اغتصب ابنته القاصر، ما تسبب في حملها بالشهر الثاني في حلوان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض علي عامل اغتصب ابنته القاصر ما تسبب في حملها بالشهر الثاني في حلوان

اغتصاب ابنته ذات الـ 14

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من ربة منزل مفاده قيام زوجها المدعو «س.م»، عامل ومقيم بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، باغتصاب ابنته ذات الـ 14 ربيعا، وحملها سفاحا.

عملية إجهاض

وبالانتقال والمعاينة والفحص لرجال المباحث، وإجراء التحريات الأولية أتضح صحة البلاغ وأن المتهم اغتصب ابنته وتسبب في حملها وقامت والدتها بالذهاب لطبيبة نساء وتوليد تدعي «حنان.ا»، وإجراء عملية إجهاض للفتاة وتبين حملها في الشهر الثاني، وتواصل رجال المباحث من جهودها للقبض على الطبيبة لتورطها في ارتكاب عملية الإجهاض، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة علي الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إعتداء جنسي.

وفي سياق أخر شهدت قرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إصابة شخصين بطلقات نارية، بعد أن أطلق عليهما شاب النار، إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من «محمد م ع» 34 سنة، و«السيد م ال»، 25 سنة، مصابين بطلقات نارية في القدم، و جاري تقديم الخدمات الطبية لعلاجهما.

بسبب خلافات الجيرة

انتقل على الفور رجال مباحث قسم شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح إندلاع مشاجرة بين المجني عليهما، وشاب اخر ، بسب خلافات الجيرة بينهم، مما أدى إلى قيام الأخير باستخدام سلاح ناري «طبنجة» وإطلاق أعيرة نارية عليهما أدت إلى إصابتهما.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، وجود خلافات سابقة بين أحد المجني عليهما والمتهم أثناء عملهما بالمملكة العربية السعودية، وتجددت عند عودتهما لمسقط رأسهم بقرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر، مما تسبب في إندلاع المشاجرة بينهم. وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف مباحث منية النصر بضبط وإحضار المتهم الهارب