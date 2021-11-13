/660984/حزب-المؤتمر-كلمة-الرئيس-أمام-مؤتمرباريس-حملت-رسائل-هامة-للعالم-ويجب-تفعيلها

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمرالمختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، تأييدة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجهاإلى الارتقاء لمستوى الحدث، والتصرف بمسئولية وبمنطق رشيد، والكف عن أوهام التمدد وبسطالنفوذ والعبث بمقدرات وأمن الغير، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوةالعسكرية أو المادية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دولة إلى أخرى، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق .

دوت الخليج يرصد تعليق حزب المؤتمر على كلمة السيسي بمؤتمر دعم ليبيا

حزب المؤتمر

وقال حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس حملت العديد من الرسائل الهامهوالتى تعد بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لعودة الأمن والاستقرار واعادة بناء المؤسساتوالاعمار فى ليبيا وتأكيد الرئيس السيسى بكل وضوح أمام المؤتمرأن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيجالوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملةبين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنميةالشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادةالمثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.

الرئيس السيسي

وأكد حزب المؤتمر في بيانه، أن الرئيس السيسى بعث برسالة للعالم كله على استمرارالدعم المصرى لليبيا عندما جدد الرئيس السيسى فى كلمته على استعداد مصر التام لتقديمكافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة في هذاالخصوص، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، لكي يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوامن تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم.

القضية الليبية

وطالب حزب المؤتمر ، العالم كله بالإهتمام بتحذيرات الرئيس السيسى من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أي تقدم على صعيد هذا المسارتحت حجج وذرائع واهية، ظناً بأنه يمكن المحافظةعلى وضع لا يمكن لأي ليبي حر معتز بوطنيته وسيادة بلاده القبول بإستمرارة، وأكدالحزب أن الرئيس السيسي لدية حنكة سياسية تجعله قادر على رؤية الأمور بشكل واضح.