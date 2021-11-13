/660986/زوج-منة-عرفة-ردا-على-محمد-نجاتي-نسينا-مجتمعنا-الشرقي-وبنستغل-البنت-المحترمة

رد الفنان محمود المهدي، على ما زعمه الفنان محمد نجاتي بشأن المشهد الذي تسبب في انفصال المهدي عن منة عرفة، مشيرا إلى كل ما قاله نجاتي لا يمت للحقيقة بصلة.

دوت الخليج يرصد رد محمود المهدي على محمد نجاتي

وكتب المهدي في خاصية ستوري، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “من دون ذكر أسماء، فنانات كتير لا كانوا بيتحضنوا ولا يتشالوا ولا يلبسوا روب نوم، مع كده عملوا دراما أنت متقدرش تعمل جزء منها”.

وتابع: “عملوا أزواج وأخوات باحترام، ولا نسيت إننا في مجتمع شرقي، هو البنت المحترمة مبقاش ينفع تشتغل، ولا عشان بنت لازم نستغلها في أي حاجة، وصلنا لمرحلة صعبة بجد”.

محمد نجاتي يكشف حقيقة تسببه في أزمة بين المهدي ومنة عرفة

وكان كشف الفنان محمد نجاتي حقيقة تسببه في أزمة بين الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، بعد أن زعم الأخير ذلك أثناء دفاعه عن نفسه بشأن تصريحاته الأخيرة “أنا راجل شرقي”، بـأن أزمة انفصاله عن زوجته كان بسب مشهد جمع محمد نجاتي بزوجته.

وقال نجاتي في فيديو نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ والله محصلش حاجة غير أني مسكت إيديها أقيس النبض، في تصوير مسلسل فيلا 101”.

وتابع: “المفروض إني في المسلسل طبيب أمراض نساء، ولما أكشف عليها فأعرف إنها حامل، وكان لازم أعمل كدة، معرفش إنه هيكون سبب في خراب بيوت ناس، أنا مالي أنا”.

منة عرفة تعلن عودتها لـ محمود المهدي

هذا وأعلنت الفنانة منة عرفة عودتها للمهدي اذ كتبت نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، ستوري تكشف بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها.

وأضافت: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم..ربنا يخليلي أهلي وجوزي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي