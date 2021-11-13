ضمن حياة كريمة.. جامعة القاهرة تطلق 3 قوافل تنموية بمحافظة الجيزة

جدة - نرمين السيد - تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، 3 قوافل تنموية شاملة بمحافظة الجيزة، فى إطار تفعيل دور الجامعة الخدمى والتنموى تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى ودعم القرى الأكثر احتياجًا.





وأوضح الدكتور محمد الخشت فى تصريح اليوم، أن القافلة الأولى سوف تنطلق يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجارى لقرية ميت قادوس بأبو النمرس، والقافلة الثانية ستنطلق الثلاثاء 23 نوفمبر لقرية أم خنان بالحوامدية، والقافلة الثالثة يوم 30 نوفمبر لمركز البدرشين.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن القوافل الثلاثة تضم نخبة من الكوادر المتميزة فى التخصصات المختلفة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطرى، والعلوم، والزراعة، ومركز السموم، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة.

وأضاف أن القوافل الطبية الشاملة سوف تقدم خدماتها الطبية من خلال الكشف وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان، كما يقوم أساتذة رياض الأطفال بتوعية أطفال المدارس بالسلوكيات الحميدة وطرق التفكير العلمى المنظم بهدف تنمية قدراتهم الإبداعية، موضحًا أن الكوادر الطبية المتميزة من مركز السموم سوف تقوم بتوعية المواطنين وتعليمهم طرق التعامل الآمن فى حالة التعرض للتسمم الناتج عن استنشاق المواد الكيماوية المنزلية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القوافل الثلاث سوف تقدم برامج توعوية فى مجالات الصحة الإنجابية، وطب الأسرة، والأمومة والطفولة، ومخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية كتشكيل المعادن وذلك فى إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، لافتًا إلى مشاركة فريق O2 وهو فريق طلابى تطوعى يضم نخبة من طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة فى العمل المجتمعى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة فى المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل.

وأوضح أن جامعة القاهرة، تستعين دائما بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والمجالات، وتحرص على توفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافل تنموية شاملة ومجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن الدكتور محمد الخشت وجه فى مجلس جامعة القاهرة الأخير باستمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى انطلاقًا من دور جامعة القاهرة ومسؤوليتها تجاه المجتمع.