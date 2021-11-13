إنفوجراف.. 500 متطوع جديد لصندوق مكافحة الإدمان

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن دفعة الـ500 متطوع:- يأتى ذلك فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالعمل على استثمار طاقات الشباب فى تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

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