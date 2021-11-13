صور.. تشكيل لجنة هندسية لفحص المبانى المجاورة لعقار روض الفرج المنهار

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار رقم 10 بشارع سيدى الحلى بميدان السوق القديم خلف مسجد سيدى الحلى بحى روض الفرج، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.





وانتقل محافظ القاهرة، على الفور لموقع العقار المنهار، وأشرف على عمليات الإنقاذ، مع تواجد الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة. وكانت غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق "حوائط حاملة وأسقف خرسانية"، وتم إخلاء العقارات المجاورة إخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

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