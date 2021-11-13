صحيفة إماراتية تبرز كلمة السيسى أمام مؤتمر باريس حول ليبيا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة صباح اليوم السبت، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام مؤتمر باريس بشأن لبيبا، وتأكيده على أن الوضع فى ليبيا يتجه إلى الأفضل، مشيرًا إلى تزامن المؤتمر مع مرور العملية السلمية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات فى موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.





وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسى، أعرب عن تطلعه لنجاح هذا الاستحقاق المفصلى الذى طال انتظاره وخروجه بالشكل الذى يليق بعراقة الشعب الليبى الشقيق، لكى تعود بلاده العزيزة إلى مكانتها ودورها العربى والإقليمى والدولى. وتطرقت الصحيفة، إلى إشادة الرئيس السيسى، بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسى الليبى وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات وبجهود مجلس النواب الليبى وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات التى تبذل جهودا كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابى كى يعبر الليبيون عن إرادتهم الحرة. وأشارت "الاتحاد" إلى ما ذكره الرئيس السيسى، بأن استعادة الاستقرار الدائم وتحقيق السلم الاجتماعى والحفاظ على الهوية والنسيج الوطنى فى ليبيا له متطلبات لا يمكن تجاوزها تتمثل فى إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبى وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة فى سائر أقاليم ليبيا دون استثناء.

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