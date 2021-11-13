مياه البحر الأحمر تواصل سحب الأمطار المتراكمة بالشوارع

جدة - نرمين السيد - وتم الدفع بسيارات ومعدات الشركة فور تعرض المحافظة لسقوط الأمطار لمناطق تجمعات المياه لإزالة آثارها. كما تواصل الشركة إعلانها لحالة الطوارئ واستمرار العمل بنظام النوبتجيات مع جاهزية جميع المعدات والسيارات بجميع فروع الشركة بكل المدن لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس، بالإضافة إلى الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل معها على الفور.

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