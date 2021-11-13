رئيس الوزراء عن زيارته للسويس: نجوب البلاد لمتابعة مختلف المشروعات

جدة - نرمين السيد - رافق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الزيارة كل من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء، الجولة بلقاء أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، وأكد أن زيارته للسويس، اليوم السبت، والتى تقع فى أقصى الشمال الشرقى للدولة، تأتى بعد يوم واحد فقط من زيارته لمحافظة الوادى الجديد، والواقعة فى أقصى الجنوب الغربى، وهو ما يؤكد أننا نجوب البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها لمتابعة مختلف المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظات، وذلك فى إطار التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية؛ وذلك من أجل دفع العمل بها وتذليل المعوقات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن محافظة السويس حظيت بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاح العديد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية، وهو ما يسهم فى النهوض بها فى مختلف القطاعات.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن التنسيق المتواصل الذى تقوم به الحكومة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من شأنه الإسراع بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات، وسرعة إصدار القوانين ذات الصلة بتنفيذ هذه المشروعات، بما يخدم الخطة القومية للدولة للتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وخلال لقائه بنواب المحافظة، لفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن هذه هى الزيارة الثانية له لمحافظة السويس منذ توليه المسؤولية، وعلى مدار الفترة الماضية كان هناك تركيز شديد على تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال التواصل الدائم مع محافظ السويس لمتابعة حجم المشروعات والاستثمارات التى تم تخصيصها.

وقال رئيس الوزراء: "خلال الزيارة الماضية كان هناك تركيز على عدد من التحديات التى تم عرضها والتى كانت تواجه مشروعات الصرف الصحى، ورفع كفاءة الطرق والكورنيش، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب، وكان هناك مطلب لإنشاء مدينة جديدة تخدم أهالى السويس، وبالفعل صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة السويس الجديدة، وسيتم تطوير وربط مخارج السخنة مع مدينة السويس".

كما أوضح رئيس الوزراء، أنه تم عرض عدد من التحديات التى كانت تواجه قطاع الصحة، سواء على مستوى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه فى ظل دخول محافظة السويس ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، فإن الحكومة لديها خطة لإنهاء المشروعات المتأخرة من أجل التطبيق الكامل للمنظومة بالمحافظة.

وأكد أن محافظة السويس، وإن كانت محافظة حضرية، إلا أنها تضم عددا من القرى الريفية أيضا ستدخل بلا شك فى عملية التطوير الجارية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

من جانبه، استعرض عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها حاليا بالمحافظة، والتى تشمل عدة قطاعات منها القطاع الطبى، واستكمال العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، فضلا عن إحلال وتجديد محطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات الطرق، والمشروع القومى "سكن لكل المصريين"، إلى جانب المشروعات الترفيهية لخدمة أبناء المحافظة ومنها ممشى أهل السويس، وشاطئ السوايسة، وكورنيش ترعة الهويس.

بدورهم، أعرب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة السويس، عن ترحيبهم بتواجد رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات تدفع العمل بجميع المشروعات الخدمية والتنموية لأبناء المحافظة، كما أنها تتيح فرصة كبيرة لمناقشة الحكومة وجها لوجه حول التحديات التى تواجه دوائرهم، وهو ما يسهم فى التغلب على هذه التحديات.

وأعرب النواب عن شكرهم للدعم الحكومى المقدم لتطوير عدد كبير من المشروعات فى محافظة السويس خلال الفترة الماضية، مشيدين بما قاله رئيس الوزراء بشأن تطوير القرى الريفية بالمحافظة، كما أكدوا أن المحافظة شهدت بالفعل تطورا ملحوظا فى مختلف القطاعات خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما أن المحافظة تشهد افتتاحات متتالية من القيادة السياسية، وهو ما يسهم فى النهوض بإقليم مدن القناة بصفة عامة، مستدركين حديثهم بأن هناك بعض التحديات التى لا تزال بحاجة إلى وضع حلول لها.

وفى سياق ذلك، طرح نواب محافظة السويس، عددا من المقترحات والمطالب يتمثل أبرزها فى تخفيف الإجراءات المتعلقة بقانون البناء الجديد والحصول على التراخيص اللازمة خصوصًا فى الريف، لافتين فى الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على تقليل النحر بترعة الإسماعيلية، وترع حى الجناين، مع مراعاة زيادة مساحة الطريق المتاح على جانبى الترعة.

إلى جانب ذلك، طلب النواب دراسة زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والتوجيه بسرعة صرف المعاشات بالأسر المعيلة، كما أشار النواب إلى ضرورة الإسراع بوضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة بين أبناء المحافظة.

وعقب المحافظ على مداخلات النواب، بالتنويه إلى أن المحافظة أعلنت عن توافر وظائف شاغرة خلال الفترة الماضية، وتقدم آلاف من شباب المحافظة وتسلم 12000 شاب وظائفهم فى المصانع والشركات، إلا أنه بعد مُضى شهر من تسلمهم العمل، أصبح 7% فقط من هؤلاء الشباب يعملون فى وظائفهم، حيث يفضّل الشباب الانتظار لحين العثور على وظائف فى قطاعات أخرى مثل البترول والكهرباء، بينما هناك فرص فى قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية، أشار عبدالمجيد صقر، إلى أن المحافظة طرحت مقترحا على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن تقوم المحافظة ببناء مدارس على نفقتها، إلا أنه وفق الدراسة التى أجريت على الوضع الحالى قبل التنفيذ، أظهرت أن الفصول التعليمية الموجودة تكفى أعداد الطلاب فى جميع مناطق السويس بل تفيض عن الحاجة، بحيث لا تزيد الكثافة الطلابية عن 40 طالبا فى الفصل، لافتا إلى أن المشكلة كانت تكمن فى نقص أعداد المعلمين، وهو ما اضطر المدارس إلى تخفيض أعداد الفصول، مما أدى إلى ارتفاع كثافة الفصول، وهو الأمر الذى يتم إعادة دراسته، لافتا إلى أن هناك خطوات لوضع حلول عاجلة، لكن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، حيث لا تزال المحافظة بحاجة للمزيد من المعلمين.

من جانبه، عقب الدكتور مصطفى مدبولى بأنه يتابع، بصفة مستمرة ودائمة، أعمال التطوير والتنمية فى المحافظة، منوهًا بأنه يتم توفير جزء من بند احتياطى الموازنة العامة لدعم المشروعات التى اقترحها المحافظ وبعض المشروعات التنموية، قائلاً: "أطمئنكم بأن القيادة السياسية والحكومة يريدان إسراع الخطى فى عملية التنمية فى السويس، وتعويض ما فاتها من أعمال تنمية، من خلال تنفيذ المشروعات التى اقترحها المحافظ، وكافة المشروعات التى يقترحها أو يطلبها النواب".

ووجه رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة البدء فى مشروعات مدينة "السويس الجديدة" باعتبارها ليست مجرد سكن، وإنما توفر فرص عمل واسعة لشباب المحافظة، كما كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ببدء العمل فى أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالقرى والتجمعات.

وردًا على طلب العمل على تقليل حوادث الطرق على طريق العين السخنة، أشار وزير النقل إلى أن هذا الطريق يشهد حاليا أعمال تطوير، كما أنه يتم حاليا فصل سيارات النقل الثقيل عن السيارات الملاكى لتقليل الحوادث، ووعد بضغط الجدول الزمنى للتنفيذ وإنهاء أعمال التطوير قبل نهاية العام المالى الحالى.