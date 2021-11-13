صور.. تطوير طبقة الإيبوكسى لكوبرى الجيزة المعدنى وطلاء وتجميل نفق عباس

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة، تنفيذ مخطط تطوير وصيانة ورفع كفاءة الأنفاق والكبارى والمحاور لتحسين الحركة المرورية بعدد من القطاعات الحيوية وذلك، بمتابعة من أحمد راشد محافظ الجيزة لما لها من أهمية مرورية كبيرة.





وتابع المحافظ، مجهودات مديرية الطرق بتنفيذ صيانة ووضع طبقة الإيبوكسى لكوبرى الجيزة المعدنى بالمنزل المؤدى لشارع مراد ضمن مراحل الصيانة التى شهدها الكوبرى خلال الشهور الماضية استعدادا لفصل الشتاء؛ لتسهيل حركة سير المواطنين دون أى معوقات، حيث تم تنفيذ الأعمال بمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق. وتابع محافظ الجيزة تنفيذ أعمال طلاء وتطوير نفق عباس بحى جنوب الجيزة؛ ليظهر بالشكل الحضارى اللائق لتتماشى مع أعمال التطوير التى يشهدها القطاع بالكامل. واطلع على الموقف النهائى لاستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة استكمالا لمجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية التى تنفذها محافظة الجيزة والذى تم تنفيذه بإشراف من مديرية الطرق بالمحافظة.

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