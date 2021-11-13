فوز مصر بعضوية لجنة القانون الدولي

فاز المرشح المصري السفير أحمد فتح الله بعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023 – 2027 عقب حصوله على 159 صوتاً بالانتخابات التي تمت يوم 12 نوفمبر 2021 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشح المصري ممثلاً عن أفريقيا جاء بعد انتخابات شديدة التنافسية، مما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، ويُبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في أكثر من مجال بما فيها تقنين وتطوير القانون الدولي. وأضاف أن مصر كإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، حريصة دوماً على الإسهام في تعزيز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي، الأمر الذي يُدّعمه وجود مدرسة قانونية مصرية عريقة، أكاديميًا، وقضائيًا وفقهيًا.

وأشار المندوب الدائم إلى أن الأسابيع الماضية شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشح المصري، مما يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.

هذا، وتضم لجنة القانون الدولي 34 خبيرًا ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة أكاديمية وعملية في مجال القانون الدولي. ويأتي الترشح المصري لعضوية اللجنة في إطار حرض مصر على الإسهام المتواصل في الجهود الدولية لتقنين وتطوير القانون الدولي، الأمر الذي لطالما أولته مصر أهمية كبيرة من خلال المشاركة النشطة في أعمال لجنة القانون الدولي بأكثر من عضو منذ تأسيسها في 1947.