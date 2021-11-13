انهيار عقار في روض الفرج والبحث عن وجود ضحايا

شهد حي روض الفرج، منذ قليل، انهيار منزل مكون من 5 طوابق وكان يوجد سيدة مسنة وابنتها وطفلها داخل العقار.
وانتقلت قوات الحماية المدينة لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.
تلقى المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث روض الفرج، بلاغا من سكان روض الفرج عن انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي روض الفرج ترعة جزيرة بدران، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المواطنين خوفا على حياتهم من سقوط أي منازل مجاورة.
وهرعت سيارات الإسعاف والمطافئ لمكان الحادث، فيما أكد مصدر داخل حى روض الفرج أن المنزل قد سبق له إنذار بالتنكيس من قبل.
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