«بـ6 مليون جنيه»..القبض على سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبحيرة

/660985/بـ6-مليون-جنيهالقبض-على سيدة-لقيامها-بالنصب-والاحتيال-على-المواطنين-بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على إحدى السيدات بمحافظة البحيرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 6 مليون جنيه بزعم توظيفها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على إحدى السيدات بمحافظة البحيرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين

مقابل أرباح شهرية

و في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة» و6 آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

التحريات الأولية

وبإجراءات التحريات الأولية، وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها «سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة» وقيامها بممارسة نشاطًا إجراميًا على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 6 مليون جنيه من الشاكين.

اعتراف المتهمة

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المستريحة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث أقرت بارتكابها للواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر لقى شخص من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة بالفيوم، مصرعه بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، خاصة حائزى وتجار المواد المخدرة والمطلوبين فى أحكام جنائية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المواد المخدرة

وأشارت معلومات وتحريات مديرية أمن الفيوم، بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد الوزير مدير الأمن قيام «أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 45 قضية أبرزهم «إطلاق أعيرة نارية، قتل، سرقة بالإكراه»، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي «إطلاق أعيرة نارية، قتل»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم»، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من إحدى المناطق الزراعية بالناحية سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي ومجموعات من قوات الأمن تم استهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعه وعثر بجواره على «بندقية آلية، طبنجة، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة» وكذا «كيلوجرام من مخدر الإستروكس، كمية من الهيروين والشّابو، مبلغ مالي، هاتف محمول، درّاجة نارية «بدون لوحات معدنية»، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.