/660987/الدفع-بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-داخل-شقة-في-شبرا

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم السبت، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة شبرا

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بإندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وفي سياق أخر اليوم تشهد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

تفاصيل القضية

والجدير بالذكر أن المتهم في القضية هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستيديو ذات، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

هتك عرض 7فتيات والتحرش

ووجهت النيابة إلي الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

حيث أن هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضمهما لبعض ممسكا إياها من جسدها ، منطقة البطن، خلال حال كونه متولي متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «م. ع. م»، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها. وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.