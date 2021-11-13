/660988/برلماني-مصر-ستنجح-في-إنهاء-الصراع-بليبيا-ودفع-عجلة-الاقتصاد

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس حول ليبيا عبرت عن تطلعات وآمال مصر، في السعي لاستقرار واستقلال وسيادة ليبيا.

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وأضاف الكحيلي في بيان له أن الدولة المصرية على رأس من يرغبون بجدية في إنهاء حالة الصراع واستعادة الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع، كما أنها حريصة دائما على توجيه رسائل واضحة إلى جميع الأطراف في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وعلى دول جوارها العربي والإفريقي والأوروبي.

برلماني: مصر ستنجح في إنهاء الصراع بليبيا ودفع عجلة الاقتصاد

وثمن الكحيلي مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الشعب الليبي أحفاد عمر المختار، وحديثه عن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، مشيراً إلى أن مصر من منطلق دورها الريادي تسعى وبشكل واضح لا لبس فيه لإتمام مصالحة وطنية شاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي ودفع عجلة الاقتصاد وستنجح في ذلك أمام العالم كله.