/660989/بسبب-السرعة-إصابة 5-أشخاص-في-حادث-انقلاب-سيارة-ملاكي-بكفر-الشيخ

شهد طريق الحصفة بالرياض في كفر الشيخ، إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور تم نقل المصابين إليمستشفى كفر الشيخ العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات صحة كفر الشيخ، إخطارا بوقوع حادث انقلاب ملاكي طريق الحصفة بالرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وعلى الفور نقلت المصابين إلي مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

التقرير الطبي

وأتضح من التقرير الطبي إصابة كل محمد ماهر العشري، 19سنة، بسحجات وكدمات بالظهر والبطن، ومحمد عبدالمنعم عبداللطيف، 20 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه، ومحمد ماجد مفتاح، 18 سنة، باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، وسامح فؤاد جبريل، 19سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكريم اشرف عبداللطيف عبد الغنى، 18سنة،بفقدان كامل للوعى واشتباه نزيف بالمخ، وتلقوا الإسعافات الازمة بالمستشفى.

وفي سياق أخر شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية وهي هتك عرض واغتصاب أب لأبنته، نجحتت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض علي عامل اغتصب ابنته القاصر، ما تسبب في حملها بالشهر الثاني في حلوان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اغتصاب ابنته ذات الـ 14

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من ربة منزل مفاده قيام زوجها المدعو «س.م»، عامل ومقيم بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، باغتصاب ابنته ذات الـ 14 ربيعا، وحملها سفاحا.

عملية إجهاض

وبالانتقال والمعاينة والفحص لرجال المباحث، وإجراء التحريات الأولية أتضح صحة البلاغ وأن المتهم اغتصب ابنته وتسبب في حملها وقامت والدتها بالذهاب لطبيبة نساء وتوليد تدعي «حنان.ا»، وإجراء عملية إجهاض للفتاة وتبين حملها في الشهر الثاني، وتواصل رجال المباحث من جهودها للقبض على الطبيبة لتورطها في ارتكاب عملية الإجهاض، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة علي الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إعتداء جنسي.