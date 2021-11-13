/660990/زوج-منة-عرفة-يكشف-حقيقة-مشهد-جس-النبض-المتسبب-في-أزمة-انفصالهما

أوضح الفنان محمود المهدي، حقيقة مشهد «جس النبض» من مسلسل فيلا 101، والذي صرح به الفنان محمد نجاتي مشيرا إلى أنه السبب وراء أزمة انفصال المهدي عن الفنانة الشابة منة عرفة.

دوت الخليج يرصد حقيقة تسبب مشهد جس النبض في انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

وقال المهدي خلال فيديو بثه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “كل اللي قاله محمد نجاتي عن مشهد انه كان بقيس نبضها وهو السبب وكدة، دا محصلش، المشهد كان إن منة هتتشال وهي رفضت ده”.

وتابع: “منة عرفة قبل ما تدخل في أي فيلم بتتفق إن مفيش مشاهد بوس ولا مشاهد أحضان، وهى حاطه قواعد زي أي فنانة محترمة عندها قواعد، مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصل الفن بطريقة محترمة، وإحنا في مجتمع شرقي لازم نراعي ده، مكنش بسبب الموضوع ده".

وكان كتب المهدي في خاصية ستوري، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “من دون ذكر أسماء، فنانات كتير لا كانوا بيتحضنوا ولا يتشالوا ولا يلبسوا روب نوم، مع كده عملوا دراما أنت متقدرش تعمل جزء منها”.

وتابع: “عملوا أزواج وأخوات باحترام، ولا نسيت إننا في مجتمع شرقي، هو البنت المحترمة مبقاش ينفع تشتغل، ولا عشان بنت لازم نستغلها في أي حاجة، وصلنا لمرحلة صعبة بجد”.

منة عرفة تعلن عودتها لـ محمود المهدي

هذا وأعلنت الفنانة منة عرفة عودتها للمهدي اذ كتبت نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، ستوري تكشف بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها.

وأضافت: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم..ربنا يخليلي أهلي وجوزي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي