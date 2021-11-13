ارتفاع نسبي فى أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

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أسعار الخضروات والفاكهة، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة الأسعار لشراء ما تحتاجه الأسرة المصرية.

دوت الخليج

ورصد محرر دوت الخليج أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، والتى جاءت فى أغلبها متوازنة إلى حد كبير.

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق ارتفاع نسبي اليوم السبت، وإليكم التفاصيل فى السطور التالية.

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

ووفقًا لما تم رصده فإن أسعار الخضروات والفاكهة قد واصلت الارتفاع وذلك على إثر التضحم الحاصل عالميًا.

ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 5.5 بعدما كان بـ 3.5 جنيه، بينما وصلت أسعار البطاطس لـ 10 جنيهات، والكوسة وصلت أيضًا لـ 6.5 جنيه.

هذا وأيضًا قد وصلت أسعار البصل لـ 5 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، والباذنجان لـ 5 جنيهات والخيار وصل لـ 6.5 جنيه.

وأيضًا وفقًا لما تم رصده فإن ورق العنب قد وصل لـ 40 جنيها، والفلفل الحار الأحمر 14 جنيها، والفلفل الحامي 6.5 والكوسة 6.5 جنيه، والفلفل الألوان 14 إلى 20 والفاصوليا 7 إلى 10، البطاطس 10 جنيهات، والفلفل الرومي 4 إلى 8 جنيهات، والكرنب 10 جنيهات للواحدة والقرنبيط 3 إلى 8 جنيهات للواحدة.