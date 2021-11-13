«بسبب عطل»..وفاة شخص وإصابة 3 آخرون نتيجة سقوط أسانسير داخل مصنع بـ15 مايو

/660992/بسبب-عطلوفاة-شخص-وإصابة-3 آخرون-نتيجة سقوط-أسانسير-داخل-مصنع-بـ15-مايو

شهدت مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، وفاة شخص وإصابة 3 آخرون، اليوم السبت، في حادث سقوط أسانسير داخل مصنع ملابس، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفي لتلقي الرعاية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرون سقوط أسانسير داخل مصنع بـ15 مايو

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إخطارا بسقوط مصعد من الدور الثاني من ارتفاع عال، بسبب عطل، داخل مصنع ملابس.

قوة أمنية

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالأنتقال والفحص أتضح وفاة عامل يدعي «سيد .ب»، وإصابة 3 عمال آخرين، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على إحدى السيدات بمحافظة البحيرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 6 مليون جنيه بزعم توظيفها.

مقابل أرباح شهرية

و في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة» و6 آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

التحريات الأولية

وبإجراءات التحريات الأولية، وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها «سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة» وقيامها بممارسة نشاطًا إجراميًا على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 6 مليون جنيه من الشاكين.

اعتراف المتهمة

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المستريحة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث أقرت بارتكابها للواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.