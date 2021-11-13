حزب الشعب الجمهوري يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة استضافة مصر قمة تغير المناخ العام المقبل

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يتقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص التهاني لفخامة الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم لاختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم كوب 27.

دوت الخليج يرصد تعليق الشعب الجمهوري بشأن استضافة مصر لقمة مناخ كوب 27 التغيرات المناخية وأثني الحزب على الجهود التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية في ملف التغيرات المناخية التي تمثل تحديا كبيراً أمام العالم أجمع. قمة المناخ وأشاد الحزب بالاتفاق على استضافة شرم الشيخ القمة المقبلة، مؤكداً أن المدينة السياحية أصبحت قبلة يقصدها الجميع لاستضافة المؤتمرات والقمم السياسية رفيعة المستوى. وتوجه الحزب بالشكر والتقدير للمجموعة الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27. وجدد الحزب ثقته في أن مصر ستحمل خلال القمة المقبلة شواغل وتحديات القارة الأفريقية والتركيز عليها ليكون مؤتمرا أفريقيا يخدم العالم أجمع.

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