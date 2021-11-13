/660994/لليوم-السابع-على-التوالي-مستقبل-وطن-يكثف-جهوده-في-حملة-معا-نطمئن-لتلقى-لقاح-كورونا-بالمحافظات-مقرات-أمانات-الحزب-تفتح-ابوابها-بالمدن-والمراكز-لتسجيل-الراغبين-وقوافل-متنقلة-لكبار-السن

قام حزب مستقبل وطن، بتكثيف جهوده في مشاركته بحملة "معا نطمئن" لليوم السابع على التوالي، بالتعاون مع مديريات الصحة في جميع المحافظات، التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المحافظات، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، والتي بدأت في 6 نوفمبر 2021، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

دوت الخليج

هذا وشارك فى حملة "معا نطمئن"، قيادات ونواب وأعضاء وامانات وشباب حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات، مساهمة مع مديريات الصحة في التوعية لمواجهة كورونا والتيسير على المواطنين للتسجيل وتلقى لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال التدشين للحملة والتعبئة المجتمعية.

وجاءت على رأس المحافظات، "القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الشرقية- مطروح- القليوبية- الوادي الجديد- الاقصر - اسوان - الفيوم- جنوب سيناء- المنيا - شمال سيناء- قنا- البحر الأحمر- الإسماعيلية- كفر الشيخ- بني سويف- أسيوط - سوهاج- الدقهلية- الغربية- المنوفية- البحيرة- السويس- بورسعيد".

وتستمر حملة الحزب، في تقديم كامل الدعم الطبي للمواطنين لتلقي لقاح ومصل فيروس كورونا من مقرات الحزب والنواب بالمدن والمراكز، وذلك تخفيفا على كبار السن وعلى المواطنين، حيث فتحت أبواب المقرات من الساعة التاسعة صباحا لتسجيل بيانات الراغبين لأخذ اللقاح والمصل في نفس الوقت وذلك تخفيفا على المواطنين.

ونظم الحزب على مستوي المحافظات، تحت إشراف المهندس أشرف رشاد الشريف - النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته حاليا وأهمية التطعيم الواقي منه، حيث تناولت التوعية حول مدى أهمية تلقي اللقاح من أجل توفير الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الحزب في تنفيذ حملة "معا نطمئن" وتفعيل للدور المجتمعي والميداني لحث المواطنين على التطعيم في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأعلنت أمانات الحزب بالمحافظات عن تنفيذ حملات موسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا مع زيادة القوافل الطبية المخصصة للحصول على اللقاحات وذلك تزامنا مع البدء في تكثيف جهود التوعية بمخاطر الفيروس وأهمية مساندة جهود الدولة بحصول المواطنين على التطعيم.

وشهدت حملات الحزب اقبالا كثيفا من المواطنين على مقرات الحزب والنواب لتسجيل الراغبين وتلقى لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن استقبال وسرعة أداء وإنهاء الإجراءات، وذلك بعد قيام المواطنين بالتوجه إلى مقر التطعيم فور التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة دون انتظار موعد للتطعيم.

حيث تم التأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين، وانهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، تيسيراً على المواطنين، كما أطلق الحزب، حملة لتوعية المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا، وجابت حافلات الحزب عددًا من الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكد حزب مستقبل وطن، أنه سيجري تواجد فرق شبابية طوال اليوم بجميع مقرات الحزب لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في إدخال البيانات بطريقة صحيحة والتسجيل على الموقع مع توفير الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة أهالينا، مع وتوفير كميات كبيرة من الماسكات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامة المواطنين أثناء تواجدهم بكل مقراته

وأخذ حزب مستقبل وطن على عاتقه مساندة ودعم الدولة في جميع مبادراتها وتحركاتها التي تستهدف حياة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات أهالينا والتخفيف عنهم وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".