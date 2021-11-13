/660997/الاستماع-لأقوال-شهود-العيان-في-واقعة-انهيار-منزل-بروض-الفرج

انهيار منزل مكون من ٤ طوابق في منطقة روض الفرج، اليوم السبت، ويكثف رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن وجود ضحايا، وإشارة شهود العيان أمام رجال المباحث حول واقعة انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة روح الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة، كما انتقل رجال الحماية المدنية الى موقع الانهيار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انهيار عقار في روض الفرج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما، تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، إخطارا بانهيار منزل، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور لبحث البلاغ والتعامل الفوري من قبل قوات الإنقاذ.

وفي سياق أخر شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية وهي هتك عرض واغتصاب أب لأبنته، نجحتت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض علي عامل اغتصب ابنته القاصر، ما تسبب في حملها بالشهر الثاني في حلوان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اغتصاب ابنته ذات الـ 14

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من ربة منزل مفاده قيام زوجها المدعو «س.م»، عامل ومقيم بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، باغتصاب ابنته ذات الـ 14 ربيعا، وحملها سفاحا.

عملية إجهاض

وبالانتقال والمعاينة والفحص لرجال المباحث، وإجراء التحريات الأولية أتضح صحة البلاغ وأن المتهم اغتصب ابنته وتسبب في حملها وقامت والدتها بالذهاب لطبيبة نساء وتوليد تدعي «حنان.ا»، وإجراء عملية إجهاض للفتاة وتبين حملها في الشهر الثاني، وتواصل رجال المباحث من جهودها للقبض على الطبيبة لتورطها في ارتكاب عملية الإجهاض، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة علي الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من إعتداء جنسي.