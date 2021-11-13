/660999/رئيس-الوزراء-قرار-من-رئيس-الجمهورية-بإنشاء-مدينة-السويس-الجديدة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولاته اليوم بالمحافظات، بزيارة محافظة السويس؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ورافقه خلال الزيارة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يواصل جولاته بالمحافظات

واستهل رئيس الوزراء الجولة بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث أكد أن زيارته للسويس، اليوم، والتي تقع في أقصى الشمال الشرقي للدولة، تأتي بعد يوم واحد فقط من زيارته لمحافظة الوادي الجديد، والواقعة في أقصى الجنوب الغربي، وهو ما يؤكد أننا نجوب البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها لمتابعة مختلف المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظات، وذلك في إطار التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية؛ وذلك من أجل دفع العمل بها وتذليل المعوقات.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن محافظة السويس حظيت بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح العديد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية، وهو ما يسهم في النهوض بها في مختلف القطاعات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق المتواصل الذي تقوم به الحكومة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من شأنه الإسراع بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات، وسرعة إصدار القوانين ذات الصلة بتنفيذ هذه المشروعات، بما يخدم الخطة القومية للدولة للتنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وخلال لقائه بنواب المحافظة، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه هي الزيارة الثانية له لمحافظة السويس منذ توليه المسئولية، وعلى مدار الفترة الماضية كان هناك تركيز شديد على تنفيذ عدد كبير من المشروعات من خلال التواصل الدائم مع محافظ السويس لمتابعة حجم المشروعات والاستثمارات التي تم تخصيصها.

وقال رئيس الوزراء: خلال الزيارة الماضية كان هناك تركيز على عدد من التحديات التي تم عرضها والتي كانت تواجه مشروعات الصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق والكورنيش، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب، وكان هناك مطلب لإنشاء مدينة جديدة تخدم أهالي السويس، وبالفعل صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة السويس الجديدة، وسيتم تطوير وربط مخارج السخنة مع مدينة السويس.

رئيس الوزراء: السويس محافظة حضارية وستدخل في عملية التطوير الجارية

كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم عرض عدد من التحديات التي كانت تواجه قطاع الصحة؛ سواء على مستوى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه في ظل دخول محافظة السويس ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فإن الحكومة لديها خطة لإنهاء المشروعات المتأخرة من أجل التطبيق الكامل للمنظومة بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن محافظة السويس، وإن كانت محافظة حضارية، إلا أنها تضم عددا من القرى الريفية أيضا ستدخل بلا شك في عملية التطوير الجارية، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.