محافظ البحيرة :حياة كريمة مبادرة رئاسية متكاملة لتحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة المواطنين

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دوت الخليج

مشيراً أن أعمال تطوير تلك القرى تضمنت تنفيذ أكثر من ١١٠ مشروع في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي - مياة الشرب - الطرق والكباري - الري - الصحة - الطب البيطري - الكهرباء - تدعيم الوحدات المحلية - التعليم - وغيرها من القطاعات ) بتكلفة ٣٨٦ مليون جنية.

محافظ البحيرة :تنفيذ ١١٠ مشروع بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بعدد ٨ قرى بتكلفة ٣٨٦ مليون جنية

ووجه اللواء المحافظ باسم شعب البحيرة الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى اختص البحيرة بعدد ٦ مراكز ضمن مبادرة حياة كريمة تطوير الريف المصرى لتطوير وتنمية ٣٩٤٠ قرية باجمالى ٨٠٢١ مشروع بتكلفه ٤٤ مليار جنية وحجم العمل الذى يتم على أرض البحيرة لخدمة ٣.٥ مليون مواطن بحراوى تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتشمل أعمال التنمية والتطوير فى مختلف القطاعات والمجالات وبناء ٣٢٠ مدرسة و٥٩٢٩ وحدة سكنيه سكن كريم.

وأضاف المحافظ أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم مؤكداً أن كافة الأعمال شهدت تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم .