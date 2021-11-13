ابنة أصالة تحتفل بزواج والدتها على فائق حسن..«فيديو»

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احتفلت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة بزواج والدتها على الشاعر فائق حسن، بطريقة طريفة رغم مرور شهرين على زفافهما.

دوت الخليج يرصد احتفال شام الذهبي بزواج والدتها على فائق حسن

وشاركت شام الذهبي احتفالها بوالدتها مع الجمهور من خلال خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، تبين فيه لحظة دخول أصالة وفائق حسن إلى المنزل ومفاجأتهما بالاحتفال، وزينت شام المنزل بالورود مع حلوى مكتوب عليها زواج مبارك، ونشرت الفيديو على أنغام أغنية أصالة "أكتر".

أصالة تتعاون مع زوجها فائق حسن في أغنية باللهجة العراقية

هذا وكشفت المطربة السورية أصالة عن تعاونها مع زوجها الملحن فائق حسن للمرة الأولى في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون باللهجة العراقية خلال الفترة المقبلة.

وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، أنها تستعد لعمل غنائي جديد، موضحة: "هتشوفوني بالعراقي قريبا.. أغنية عراقية كلمات الحبيب".

قصة تعارف أصالة نصري بفائق حسن

الجدير بالذكر أنه، تعارف الثنائي أصالة وفائق حسن منذ فترة طويلة منذ أن عرض عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربط أصالة صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أن الثنائي أصالة وفائق شركاء في مشروع سويا وهو مطعم لبناني بمصر.

وبعدها أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي حسن فايق، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وشاركت العيدان صورة تجمع أصالة بزوجها وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه على الزواج، قائلة: "زواج الفنانه أصاله نصري من الشاعر العراقي فايق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج".

أصالة تعلق على زواجها للمرة الرابعة

وكانت قد نشرت أصالة صورة برفقة زوجها الجديد حسن فائق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظه حولت مشاعرنا. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيه على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني دون شرح وبفهمه دون تكلف هو.. واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو معًا".

وأردفت قائلى: "جميع مسؤولياتنا ونعلم تمامًا أن خير ما نعطيه هو الحب، سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أي ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيبه التي فرحت لي وبي وأدعو الله أن أكون دائمًا، سعادة وطمأنينه لأحبتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق واللي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كل ماجمعته من شعور فيه خب كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".