«بحوزته 90 طربة حشيش»..القبض على عاطل بالقليوبية

/661003/بحوزته-90-طربة-حشيشالقبض-على-عاطل-بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على شخصين، بحوزتهم 90 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 9 كجم، وطبنجة وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة، مقيمان بمحافظة بالشرقية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخصين بحوزتهم 90 طربة لمخدر الحشيش بالقليوبية

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك في استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات بمشاركة مع المتهم الهارب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 900 ألف جنيه تقريبًا، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري ضبط المتهم الهارب.

وفي سياق آخر اليوم، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على إحدى السيدات بمحافظة البحيرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 6 مليون جنيه بزعم توظيفها.

مقابل أرباح شهرية

و في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة» و6 آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

التحريات الأولية

وبإجراءات التحريات الأولية، وجمع المعلومات أتضح صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها «سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة» وقيامها بممارسة نشاطًا إجراميًا على النحو المشار إليه، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 6 مليون جنيه من الشاكين.

اعتراف المتهمة

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبط المستريحة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث أقرت بارتكابها للواقعة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.