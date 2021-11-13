/661005/النائبة-فاطمة-سليم-تتقدم-باقتراح-لوزير-الآثار-بشأن-تطوير-منطقة-هرم-ميدوم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه لوزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم بإعتبارها منطقة تاريخية وحضارية، لإستغلالها كمنطقة سياحية تجذب السياح و توفر فرص عمل للشباب، وتعتبر ايضا تمهيد للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم فاطمة سليم باقتراح بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم

تطوير هرم ميدوم

وأشارت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، فى الاقتراح المقدم منها،

إلى أن منطقة هرم ميدوم تمتلك قيمة تاريخية وحضارية حيث بها هرم مخيدوم ويعتبر رابع اكبر هرم فى مصر، إضافة الى معبد جنائزي ومصاطب وطريق مائل يؤدي لمعبد آخر، مؤكدة أن المنطقة ثرية للغاية ومحط للانظار ويمكن استغلالها سياحيا بشكل كبير وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الاساسية تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية حيث انها تعتبر منطقة سياحية مهمة ويجب الاهتمام بها لجذب السياح لها وتوفير فرص عمل للشباب

هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.